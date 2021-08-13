Від 3 до 7 років “світить” жителю Бережанщини, що виростив 500 рослин маку

Поміж городиною житель одного із сіл Бережанщини виростив 500 рослин маку.

Незаконний посів виявили правоохоронці в ході профілактичних заходів, повідомляють у Нацполіції.

Як пояснив порушник, рослини вирощував для власних потреб – на пиріжки та до куті.

Також нарковмісні рослини знайшли на городі мешканки Тернопільського району. У неї на присадибній ділянці поміж кукурудзи росли коноплі. Під час санкціонованого обшуку слідчі виявили понад 260 кущів.

“Вилучене правоохоронці направили на експертизу. За обома фактами злочинів, розпочато кримінальне провадження згідно ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі”, – зазначили у пресслужбі поліції.

Краянам нагадують, що за незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості 500 і більше рослин, або конопель у кількості понад 50 рослин, передбачена кримінальна відповідальність.