Тернопільські патрульні допомогли вчасно доставити у лікарню двох породіль

У Тернополі патрульні в черговий раз допомогли доставити породіль у лікарню.

Чоловіки вагітних переймались, що затори та ремонт дороги завадять вчасно доїхати у пологовий. Саме тому, майбутні татусі звернулись до правоохоронців за допомогою, повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Один з випадків трапився у суботу, 11 вересня, у смт Велика Березовиця. Схвильований чоловік розповів патрульним, що в його автомобілі перебуває вагітна дружина, яка от-от має народити. Тернополянин попросив поліцейських супроводити їх до медзакладу.

13 вересня на спецлінію “102” звернувся ще один татусь. Він разом із вагітною дружиною прямував у пологовий будинок. Тернополянин боявся не встигнути вчасно добратися у лікарню через ремонтні роботи на Бережанській. Патрульні також супроводили їх до перинатального центру.