За гроші Європейського інвестиційного банку в Чорткові хочуть втілити два масштабні проєкти

Чортків потрапив у п’ятірку міст, які зможуть отримати кошти від Європейського інвестиційного банку.

Про це стало відомо під час зустрічі консультанта Європейського інвестиційного банку Олександра Юспіна з міським головою Чорткова Володимиром Шматьком.

Зокрема у Європейському інвестиційному банку готують програму фінансування, за якою муніципалітетам надаватимуть кредитні кошти для термомодернізації бюджетних установ на надзвичайно вигідних умовах – орієнтовно під 1-3% річних.

Загалом на програму виділять 300 млн. євро, а скільки ж отримає кожен населений пункт вирішуватимуть згодом.

За кредитні кошти у Чорткові планують повністю термомодернізувати міську комунальну лікарню та поліклініку. За попередніми підрахунками, необхідна для виконання робіт сума становитиме приблизно 900 тисяч євро.

Якщо Чорткову нададуть фінансування з Європейського інвестиційного банку, громада додатково отримає подарунковий грант на суму 1,6 млн. грн.