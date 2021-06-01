Злетів з дороги при обгоні: на Тернопільщині перекинулось авто з пасажирами

Цими вихідними на Тернопільщині сталося 5 ДТП, в яких травмувалися 11 людей.

Як повідомили на сайті Нацполіції, одна з них трапилась на трасі Тернопіль-Стрий-Кропивницький-Знам’янка в селі Теофіпілка.

“Водій Citroen Berlingo, обганяючи попутний транспорт, не впорався з керуванням і як результат – в травматологічне відділення звернулися двоє пасажирів”, – розповіли правоохоронці.

У кермувальника відібрали зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.