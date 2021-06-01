Помер на очах у безлічі свідків: деталі жорстокого вбивства біля нічного клубу в Тернополі (Відео)

Чоловік помер на очах у безлічі свідків, які не прийшли на допомогу, а просто знімали на камери.

У Тернополі 25-річний Павло помер після побиття біля нічного клубу. Деталі розповіли в ефірі програми “Сьогодні Новини” на каналі “Україна 24”.

Як розповів друг загиблого на ім’я Роман, після походу в супермаркет він втратив навушник і під час пошуків поцікавився у компанії молодих людей біля клубу, чи не бачили вони пристрій. Ті нібито повелися вкрай агресивно та влаштували бійку, яка обернулася трагедією.

“Вони щось там почали до мене скакати. Підійшли, почали смикатися. Підійшов Павло, запитав, що сталося?” — стверджує свідок.

Молодий містянин помер ще до приїзду “швидкої допомоги”, медики діагностували у нього перелом хребта і крововилив у мозок. За словами родичів, тіло Павла відразу ж відвезли в морг, незабаром їм видали висновок про розтин.

Роман підкреслив, що люди навколо не втрутилися в бійку, а просто спостерігали. Крім того, після бійки компанії відвідувачам нічного клубу дозволили безперешкодно зникнути.

“Я кричав — допоможіть, а люди просто стояли там і знімали на камеру. Навіть не підійшли і не спіймали тих, що ми з ними билися”, — заявив друг загиблого.

Як заявили в поліції Тернопільської області, о 5 ранку слідчі, оперативники оперативного розшуку та інші співробітники почали пошуки підозрюваних, а незабаром затримали п’ять осіб. Один із затриманих вже нібито зізнався в нападі й став фігурантом кримінального провадження про вбивство.

“Очевидець розповідає, що їх там було троє. Може з тих п’ятьох двоє ще проходять як свідки. Можливо, всі п’ятеро разом відпочивали”, — додав родич жертви Тарас Фучило.