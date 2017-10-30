Червона Шапочка, Єва і син Притули: чим здивують «Вар’яти-шоу» у новому сезоні

Цілий рік «Вар’яти» на чолі з Сергієм Притулою придумували жарти і «обкатували» їх на гастролях. А 1 листопада в ефірі Нового каналу вони стартують із новим сезоном гумор-шоу!

Двоповерховий телевізійний дім «Вар’яти-шоу» готовий приймати гостей. Місяці підготовки, дев’ять знімальних днів, сотні чашок випитої акторами кави, і вуаля – щосереди, починаючи з 1 листопада, на Новому – нові випуски першого україномовного гумор-шоу.

Звісно ж, другий сезон «Вар’яти-шоу» не обійшовся без «апгрейдів». По-перше, програма «виросла» з 75 хвилин до півтори години. По-друге, стало більше театралізованих мініатюр. По-третє, випуски тепер будуть починатися з коротких ігрових відеороликів, які налаштують глядачів на правильний гумористичний лад. А ще одне оновлення глядачі не побачать, а відчують. На знімальному майданчику змінилася атмосфера – у залі для глядачів під час зйомки замість масовки сиділи реальні глядачі. Вони купили квитки на концерт улюблених «Вар’яти-шоу». І отримали концерт на повну!

– Таким чином ми змогли повернути у павільйон атмосферу, більш притаманну нашим виступам: коли глядач купує квиток і приходить із очікуванням свята, а не коли у павільйоні сидять актори масових сцен, для яких твоя програма – це, хай і смішна, але, все ж, робота, – пояснив Сергій Притула.

Головний режисер-постановник проекту Олег Боднарчук відзначає ще один новий нюанс: випуски стануть яскравішими у прямому сенсі слова. Для сезону були побудовані яскраві декорації, плюс, творці попрацювали зі світлом.

– Проаналізувавши перший сезон, ми трохи змінили структуру програми, – розповів Олег Боднарчук. – Стало більше костюмованих мініатюр, а щоб кадр став яскравішим – додали світла. Наші актори взагалі перевершили самі себе: мініатюри стали ще смішнішими. Я навіть не можу сказати, яка з програм вийшла сильнішою, а яка – слабшою. Вони всі – круті!

І трохи про декорації. Ви знали, що над монтажем двоповерхового будинку «Вар’ятів» працювали майже три тижні з десяток робочих? І ще 5-6 людей щоночі робили в усьому телевізійному будинку повноцінний ремонт? Річ у тім, що для кожної мініатюри «Вар’ятам» необхідна нова обстановка. Сьогодні в одній із кімнат – дитяча, завтра – масажний кабінет, а післязавтра – спортзал.

Але якщо інтер’єр у приміщеннях змінювався один раз за програму, то актори «Вар’яти-шоу» – Валентин Сергійчук (він же Вальон), Володимир Жогло (він же Жошка), Володимир Ковцун (він же Владзьо) і Віталій Тильний змінювали по кілька образів за один випуск. У кого лишень не вдягалися хлопці за час зйомок! Жогло встиг побути Червоною Шапочкою, Попелюшкою і навіть Євою. Адамом, до слова, був Вальон. А Владзьо встиг приміряти образи поліцейського, автослюсаря, стюардеси та провідниці. За перевтілення хлопців відповідала ціла бригада стилістів.

– Більше місяця ми готували десятки костюмів для артистів, – розповідає художник по костюмах Наталія Радченко. – Частину нарядів відшивали, а частину – розшукували по всьому Києву. Уявіть цей квест: сьогодні тобі треба знайти босоніжки на стійких підборах 43-го розміру, а завтра – нарядну сукню ХХХХL. Словом, продавці усіх київських магазинів із назвою на зразок «Пишна краса» тепер знають нас в обличчя!

У деяких номерах допомагати «Вар’ятам» будуть зіркові гості. Цього року на зйомки шоу завітали Надія Мейхер, Melovin, Леся Нікітюк та Олег Скрипка. А в одній з мініатюр з’явиться юний Сергій Притула, роль якого зіграє син ведучого Дмитро Притула.

Звісно, всіх сюрпризів другого сезону «Вар’яти-шоу» ми розкривати не будемо. 1 листопада усе побачите самі на Новому каналі!