Підприємства Тернопільщини сплатили до бюджету майже 822 млн грн податку на прибуток

За сім місяців цього року підприємства Тернопільщини сплатили до зведеного бюджету 821,8 млн грн податку на прибуток. Порівняно із січнем-липнем минулого року надходження зросли на 108,6 млн грн або на 15%. Очікувані показники перевищено майже на третину – на 187,4 млн гривень.

Із загальної суми 738,5 млн грн надійшло до державного бюджету, ще 83,3 млн грн отримали місцеві громади.

Окрім цього упродовж січня-липня 2026 року до зведеного бюджету надійшло 19,3 грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету.

Стабільні надходження податку на прибуток, який залишається одним з ключових у загальній сумі надходжень, доводять, що навіть у непростих умовах підприємства Тернопільщини працюють результативно, сплачують податки та підтримують економіку країни.