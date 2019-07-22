На Тернопільщині чоловік подав до суду через вибори

У день голосування не було жодного звернення до Тернопільського окружного адміністративного суду. Натомість Тернопільський міськрайонний суд розглянув адміністративну справу за позовом Степана Вивюрки до ДВК №611125 округу №163 (м. Тернопіль). На судовому засіданні була присутня громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Тернопільській області Ольга Мазаєва.

Сьогодні, 21 липня, Степан Вивюрка прийшов на дільницю №611125, отримав бюлетені для голосування, і відразу, не використавши їх, подав заяву про відмову в участі у голосуванні, додавши до неї свої бюлетені. Вивюрка звернувся до ДВК з проханням негайно розглянути його заяву та прийняти по ній рішення. ДВК відмовила. Степан Вивюрка вважав, що його виборчі права порушені, тому звернувся до суду із позовом про бездіяльність комісії. Суд прийняв рішення, яким відмовив у задоволені позивних вимог.

«Рішення суду було очікуване, оскільки згідно з частиною 4 статті 87 Закону України «Про вибори народних депутатів України» заяви і скарги, які надходили під час проведення голосування, ДВК розглядає на початку підсумкового засідання, яке розпочинається після закриття дільниць до початку підрахунку голосів. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії і, відповідно, під час нього комісія не може приймати жодних рішень стосовно розгляду заяв чи скарг», – каже Ольга Мазаєва.

ОПОРА інформувала раніше про те, що Центральна виборча комісія відмовила Степану Вивюрці у реєстрації кандидатом в одномандатному виборчому окрузі №163 (м. Тернопіль).

У частині 4 статті 87 Закону України «Про вибори народних депутатів України» вказано, що у разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.