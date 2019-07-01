Ігор Побер – один із найвідповідальніших політиків (відео)

Ігор Побер – один із найвідповідальніших народних депутатів у Верховній Раді за версією авторитетного аналітичного порталу “Слово і Діло”.

Політик виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок, а також в Ігоря Побера майже 100-відсоткова відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради.

– Я просто не розумію, як можна не ходити на роботу, – каже Ігор Побер. –Чому всі люди ходять на роботу, а депутати, коли глянеш особливо по п’ятницях, чомусь там зареєстровано чоловік 300, а в залі сидить чоловік 50. Ну добре, по п’ятницях, а коли відповідальні голосування у вівторок, четвер, ну, я не розумію цього.

Ігоря Побера обрали до Верховної Ради у листопаді 2014 року за загальнодержавним багатомандатним округом. За цей час політик виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок. Це стосується, зокрема, законопроекту про реінтеграцію Донбасу, легалізації іноземців в Збройних Силах України, а також скасування касових апаратів. До цього списку можна додати і намагання змінити виборчу систему, аби депутатів до парламенту обирали за відкритими партійними списками. У цьому напрямку, до слова, боротьба досі триває.

– Я категорично проти мажоритарної системи, я за закон про відкриті списки, щоб ми обиралися, як всі обіцяли, коли підписували коаліційну угоду, щоб ми обиралися по відкритих списках, – додає Ігор Побер.

Ігор Побер переконує, народний обранець має перш за все представляти інтереси регіону, який його обрав. Раніше, додає політик, будучи у фракції, доводилося приймати складні рішення, які не завжди відповідали настроям людей у різних частинах України. Але тепер Ігор Побер вирішив іти на вибори у парламент від Тернополя, аби, будучи представником громади, представляти у першу чергу її інтереси.

– Ми розробили такий сайт, що я навіть вже сказав, що буду голосувати, як захочуть тернополяни. До кінця каденції залишився один закон, і це буде закон про вибори, і цей закон буде розміщений на сайті, буде умовно “жовта” і “червона” кнопочки. Який більше “за” чи “проти” набере, і я так голосувати буду, – розповідає Ігор Побер.

Ігор Побер додає, попереду багато роботи, як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому. Відтак, політик дав іще одну обіцянку, яку має обов’язково виконати – захищати інтереси тернополян у парламенті і продовжувати робити все, аби наше місто розвивалось.