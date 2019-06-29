Петро Порошенко представив у Тернополі кандидатів від партії «Європейська солідарність»

28 червня, у День конституції, Петро Порошенко – у Тернополі. П’ятий Президент України побував у кількох районах області, а у файному місті представив кандидатів, які йдуть на вибори до Верховної Ради по мажоритарних округах Тернопільської області від «Європейська солідарність».

Тернопільщину представлятимуть Степан Барна, Тарас Брик, Валерій Чоботар та Олег Барна.

Степан Барна (округ №163) — напевно найуспішніший голова Тернопільської обласної адміністрації за всю історію. Керував областю у найскладніші моменти і блискуче впорався з усіма викликами. Пізніше показав себе вмілим державним менеджером — прийнявши область на аутсайдерських позиціях у більшості напрямків, зумів забезпечити сталий розвиток основних галузей та притік капітальних вкладень.

Валерій Чоботарь (округ №164) — про таких людей кажуть «совість української нації». Усе свідоме життя займає активну проукраїнську позицію і відстоює національні орієнтири.

У час найгарячіших протистоянь на Сході України в складі підрозділу «Правого сектору» брав участь у боях за Донецький аеропорт. Псевдо — Гатило.

Тарас Юрик (округ №165) — один з найактивніших народних депутатів нинішньої каденції. За його сприяння у селах та містечках області реалізовано десятки масштабних інфраструктурних проєктів — відремонтовано школи і садочки, покращені дороги та освітлення на вулицях, збудовані нові спортивні майданчики. А ще Тарас — голова обласної федерації футболу.

Олег Барна (округ №167) — понад 20 років пропрацював учителем у сільській школі, активний учасник трьох революцій і акції «Україна без Кучми». У 2014-ому добровольцем пішов до ЗСУ в зону АТО. Завдяки активній позиції у Верховній Раді став одним з найвпізнаваніших нардепів нинішньої каденції. Плідно долучився до кількох масштабних інфраструктурних проєктів на теренах області.