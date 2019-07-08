Знаний тернопільський аграрій Володимир Іванишин: Людина, як індивідум, особистість – понад усе!

Знаний аграрій, відомий науковець та надійний партнер. Саме так відгукуються про Володимира Іванишина його колеги та співробітники.

Чоловік не з чужих слів знає, скільки потрібно докласти зусиль, щоб отримати бажаний результат і втілити задумане у реальність. Усе своє життя він працює, навчається і зараз ділиться успіхом з іншими. Свій шлях він розпочав із маленького села на Борщівщині. Після закінчення школи працював в колгоспі механізатором. Навчання в Заліщицькій автомобільній школі закінчив з відзнакою і одержав посвідчення водія.

– Він завдяки своєму розумові, своїй наполегливості зумів з простого водія, яким він працював у колгоспі, його батько теж працював у колгоспі. Він з простого села, селянин зумів добитись того, що він є людиною, яка є дуже відомою в Україні, –розповідає доктор сільськогосподарських наук, професор Анатолій Цвігун.

За довгі роки роботи в аграрному секторі України — від тракториста, інженера, керівника господарства, директора коледжу, голови Борщівської райдержадміністрації, а далі 20 років державної служби на посадах керівника різних державних структур – Володимир Васильович набув великого досвіду управління колективами.

– Він взагалі любить землю, я думаю, що така любов до землі вартує того, щоб таку людину варто підтримувати всебічно, бо сьогодні вироджується українське село. Всі відстоюють якісь інтереси, а село помаленьку вимирає, люди виїжджають, приїжджають в міста шукати роботу. Сьогодні реформа на селі потрібна вкрай. Вкрай потрібно відродити дрібний і середній бізнес на селі. От я вам скажу для прикладу в Польщі до 300 гектарів землі від 1 до 300 га, ти фермер, якщо більше 300 гектарів ти поміщик і держава тобі допомоги не надає, а у нас навпаки всі дотації державні йдуть крупним товаровиробникам, а дрібне фермерство – немає підтримки немає розуміння, тому я думаю, що Володимир Васильович буде відстоювати село, селян і їх нелегку працю, он у цьому році бачите град і урожай пропав, значить має бути підтримка держави, – каже Анатолій Цвігун.

Цей величезний досвід керівника, організатора, вченого, науковця професор Володимир Іванишин з успіхом запроваджує в Подільському державному аграрно-технічному університеті. За період перебування Іванишина Володимира Васильовича на посаді ректора в університеті здобуто чимало досягнень. Він поставив за мету кардинально підвищити якість підготовки фахівців, особливо їх практичного рівня для належного забезпечення конкурентоспроможності на сучасному аграрному ринку праці.- За цей період Володимир Васильович безумовно багато зробив для нашого ВУЗу. А саме він зарекомендував себе як гарний фахівець, чудовий організатор, але разом з тим талановитий науковець. За даний період в нашому ВУЗі було відкрито цілий ряд наукових спеціалізованих рад, а саме економіка і управління, рослинництво, були відкриті нові спеціальності, другий рівень освіти магістерський. Хочу замітити відкритий по технічних напрямках: електротехніка і електромеханіка. Тому саме такі люди, які Володимир Васильович Іванишин повинні працювати на державному рівні в парламенті, для того, щоб вивести нашу країну на європейський рівень, – каже доцент кафедри енергетики та енерготехнічних систем АПК Подільського державного аграрно-технічного університету Людмила Михайлова.

Завдяки праці Володимира Іванишина налагоджено співпрацю із вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини та інших країн Європи. Вже у вересні 2015 року Подільський державний аграрно-технічний університет відвідали делегації із Варшавського і Краківського аграрних університетів (Польща), з якими укладено угоди про співробітництво.

– Володимир Васильович, я хочу відмітити наступне, він дуже ерудована людина. Якщо він доктор економічних наук, то він не просто доктор економічних наук, а він професор по всіх галузях. Він розбирається у сільському господарстві, від розбирається в механіці, механізованих технологіях, при чому нових технологіях. Тому можна сказати, що він ерудований не лише в одному напрямі, з ним можна поговорити на будь-яку тему, чи це транспортні технології, чи це енергетика, яка сьогодні дуже актуальна, особливо актуальна нетрадиційні джерела енергії, альтернативні джерела енергії. От він планує на наступний рік відкрити нову спеціальність, яка зв’язана з альтернативними джерелами енергії. І він нам приділяє цьому дуже велику увагу, – каже Людмила Михайлова.

Окрім спілкування з молоддю Володимир Васильович активно допомагає і старшому поколінню. Зокрема, при університеті була створена Рада ветеранів. Тут чоловік часто зустрічається з ветеранами, цікавиться їхнім життям і проблемами та допомагає оперативно їх вирішувати.