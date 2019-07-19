Володимир Іванишин: Українцям потрібна гідна зарплата і справедливе пенсійне забезпечення
Серед актуальних питань, які турбували присутніх, стосувалось заробітної плати та справедливої пенсії. Люди наголошують, однієї зарплати недостатньо, щоб утримувати сім’ю, відтак постійно доводиться шукати підробіток.
– Всі працюють, але всі думають, де б ще якусь копійку заробити або вижити. Закінчується робочий і вся як на старті, бігом, щоб ще десь встигнути. А хочеться, щоб вони на основній роботі заробляли так, щоб ми спокійно йшли додому, – каже головний лікар Заліщицького госпіталю Володимир Демчук.
Як зазначив Володимир Іванишин, кожен українець заслуговує на гідну заробітну плату і справедливе пенсійне забезпечення. У Верховній раді він готовий відстоювати права громадян і вдосконалити соціальну політику.
– Хочеться вкласти свій досвід, свої знання, щоб змінити закони, щоб запрацювала економіка. Якщо не буде працювати економіка, якщо сьогодні ми не відновимо малий і середній бізнес, якщо не буде надходжень у бюджет, то про пенсії і заробітні плати можна забути, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Сила і Честь” по округу №167 Володимир Іванишин.
Також Володимир Іванишин наголосив, що його виборчий округ повинен стати центром аграрного виробництва й переробки продукції сільського господарства, “зеленого” туризму та зони відпочинку, а також осередком духовного відродження, розвитку культурної спадщини і промислів Тернопільщини. Це основні напрями його передвиборчої програми.