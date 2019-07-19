Володимир Іванишин: Українцям потрібна гідна зарплата і справедливе пенсійне забезпечення

Кандидат у народні депутати від 167 виборчого округу Володимир Іванишин зустрівся з працівниками Заліщицького обласного комунального госпіталю інвалідів війни та реабілітованих.

Серед актуальних питань, які турбували присутніх, стосувалось заробітної плати та справедливої пенсії. Люди наголошують, однієї зарплати недостатньо, щоб утримувати сім’ю, відтак постійно доводиться шукати підробіток.

– Всі працюють, але всі думають, де б ще якусь копійку заробити або вижити. Закінчується робочий і вся як на старті, бігом, щоб ще десь встигнути. А хочеться, щоб вони на основній роботі заробляли так, щоб ми спокійно йшли додому, – каже головний лікар Заліщицького госпіталю Володимир Демчук.

Як зазначив Володимир Іванишин, кожен українець заслуговує на гідну заробітну плату і справедливе пенсійне забезпечення. У Верховній раді він готовий відстоювати права громадян і вдосконалити соціальну політику.

– Хочеться вкласти свій досвід, свої знання, щоб змінити закони, щоб запрацювала економіка. Якщо не буде працювати економіка, якщо сьогодні ми не відновимо малий і середній бізнес, якщо не буде надходжень у бюджет, то про пенсії і заробітні плати можна забути, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Сила і Честь” по округу №167 Володимир Іванишин.

Також Володимир Іванишин наголосив, що його виборчий округ повинен стати центром аграрного виробництва й переробки продукції сільського господарства, “зеленого” туризму та зони відпочинку, а також осередком духовного відродження, розвитку культурної спадщини і промислів Тернопільщини. Це основні напрями його передвиборчої програми.