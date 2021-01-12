Завтра суд вирішуватиме долю землі Петриківського будинку-інтернату, яку вже поділили між “своїми”

Нещодавно прокуратура подала позов на захист землі Петриківського будинку-інтернату, яку вже сільрада «поділила» між кількома особами. Завтра, 13 січня, відбудеться судове засідання у цій справі за позовом прокуратури у Тернопільському окружному адміністративному суді на вул. Острозького, 20 об на 11.30. Суддя – Підлісна.

Нагадаємо, що прокураторою з’ясовано, що органом місцевого самоврядування незаконно вилучено із користування вказаної інтернатної установи 10 га земель сільськогосподарського призначення вартістю 12 784 тис грн та прийнято рішення про поділ ділянки, її передачу у приватну власність окремим громадянам.

Вилучені землі передані дитячій установі у 1968 та 1990 роках та використовуються для організації трудової реабілітації, забезпечення вихованців харчовими продуктами власного виробництва.

Також, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 364 КК України, у якому триває досудове розслідування.