Новини Тернополя 

Що на тернополян чекає у Драмтеатрі у лютому (повна програма)

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Репертуар Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на лютий 2017 року

1

середа

 «Ніч перед Різдвом»

музична комедія

героїчна трагікомедія

Тривалість –2 год 10 хв

М. Гоголь

сценічна редакція

В. Жили

2

четвер

«Наталка Полтавка»

музична комедія

Тривалість -2 год 10 хв

І. Котляревський

4

субота

 «Тітка Чарлі»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

Брендон Томас

5

неділя

«Украдене щастя»

драма

Тривалість -2 год 20 хв

І. Франко

8

середа

 «Як наші діди парубкували»

музична комедія-жарт

Тривалість -2 год 20 хв

В. Канівець

9

четвер

«Пошилися в дурні»

музична комедія-жарт

Тривалість -2 год 20 хв

М. Кропивницький

11

середа

«Смішні гроші»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

Р. Куні

12

неділя

 «Гуцулка Ксеня»

музична комедія

Тривалість – 3 год

Я. Барнич

14

вівторок

ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ

 «Летюча миша»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв

 

за однойменною оперетою

Й. Штрауса

15

середа

 «Запорожець за Дунаєм»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв

 

С. Гулак-Артемовський

16

четвер

«Мина Мазайло»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

М. Куліш

18

субота

 «Фараони»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв

О. Коломієць

 

19

неділя

 «Кохання січового стрільця»

музична комедія

Тривалість — 3 год

лібрето

Я. Барнича

21 вівторок

 Мала сцена

 «Записки кирпатого Мефістофеля»

драма

за В. Винниченком

сценічна редакція

Вікторії Сиванич

22

середа

ПАМ’ЯТІ  ГЕРОЇВ  НЕБЕСНОЇ  СОТНІ

«Допоможи їм, Всевишній!..»

притча

Тривалість -2 год 15 хв

О. Казанцев

23

четвер

«За крок до тебе»

ілюзії життя

Тривалість -2 год 10 хв

М. Коляда

25

субота

«Медовий місяць на всі сто»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

Р. Куні

26

неділя

 «Дитина в дарунок»

трагікомедія на дві дії

Тривалість -2 год 20 хв

М. Лисак

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