Що на тернополян чекає у Драмтеатрі у лютому (повна програма)
Репертуар Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на лютий 2017 року
|
1
середа
|
«Ніч перед Різдвом»
музична комедія
героїчна трагікомедія
Тривалість –2 год 10 хв
|
М. Гоголь
сценічна редакція
В. Жили
|
2
четвер
|
«Наталка Полтавка»
музична комедія
Тривалість -2 год 10 хв
|
І. Котляревський
|
4
субота
|
«Тітка Чарлі»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
Брендон Томас
|
5
неділя
|
«Украдене щастя»
драма
Тривалість -2 год 20 хв
|
І. Франко
|
8
середа
|
«Як наші діди парубкували»
музична комедія-жарт
Тривалість -2 год 20 хв
|
В. Канівець
|
9
четвер
|
«Пошилися в дурні»
музична комедія-жарт
Тривалість -2 год 20 хв
|
М. Кропивницький
|
11
середа
|
«Смішні гроші»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
Р. Куні
|
12
неділя
|
«Гуцулка Ксеня»
музична комедія
Тривалість – 3 год
|
Я. Барнич
|
14
вівторок
|
ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ
«Летюча миша»
музична комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
за однойменною оперетою
Й. Штрауса
|
15
середа
|
«Запорожець за Дунаєм»
музична комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
С. Гулак-Артемовський
|
16
четвер
|
«Мина Мазайло»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
М. Куліш
|
18
субота
|
«Фараони»
музична комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
О. Коломієць
|
19
неділя
|
«Кохання січового стрільця»
музична комедія
Тривалість — 3 год
|
лібрето
Я. Барнича
|
21 вівторок
|
Мала сцена
«Записки кирпатого Мефістофеля»
драма
|
за В. Винниченком
сценічна редакція
Вікторії Сиванич
|
22
середа
|
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
«Допоможи їм, Всевишній!..»
притча
Тривалість -2 год 15 хв
|
О. Казанцев
|
23
четвер
|
«За крок до тебе»
ілюзії життя
Тривалість -2 год 10 хв
|
М. Коляда
|
25
субота
|
«Медовий місяць на всі сто»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
Р. Куні
|
26
неділя
|
«Дитина в дарунок»
трагікомедія на дві дії
Тривалість -2 год 20 хв
|
М. Лисак