Тернопільщина не остання у цьому рейтингу

На основі відкритих даних ProZorro громадська ініціатива “Громадський контроль” склала рейтинг найбільш привабливих і відкритих для малого і середнього бізнесу областей України.

Лідерами рейтингу стали Дніпропетровська, Вінницька, Чернігівська, Донецька і Сумська області.

Найзакритіші для бізнесу області – Закарпатська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернівецька та Полтавська.

На подив досить низькі показники – у промислово розвинених областей з високою діловою активністю, таких як Львівська, Одеська та Харківська (дванадцятої, тринадцятої та дев’ятнадцяте місце відповідно).

Даний рейтинг будувався на основі трьох показників:

1) Середня ціна одного тендера в конкурентних торгах (очікувана вартість, поділена на загальне число конкурентних торгів за 2016 рік).

2) Кількість конкурентних торгів за 2016 рік.

3) Співвідношення конкурентних до неконкурентних торгів (у відсотках).

Нагадаємо, що конкурентними торгами називаються всі ті, в яких замовник використовував процедури відкритих торгів з аукціоном на зниження. Неконкурентні – ті, де замовник вибрав учасника в ручному режимі

А тепер перейдемо до оцінки за кожним критерієм окремо. Почнемо з середньої вартості лота. П’ятірка лідерів (тобто тих, у кого середня очікувана вартість на один тендер мінімальна) тут виглядає так: Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.

Замикають рейтинг Івано-Франківська, Черкаська, Закарпатська, Київська та Харківська області. При цьому сумарно середня вартість тендеру лідерів в 6 разів нижча, ніж у аутсайдерів (240 тисяч гривень проти 1,4 мільйона гривень). Чим нижче цей показник, тим вище бажання місцевої влади відкривати ринок бюджетних закупівель для малого і середнього бізнесу, адже саме малим і середнім підприємцям найцікавіші невеликі закупівлі.

Якщо звернутися до другого показника – кількість конкурентних торгів, то можна відзначити, що більше половини (55%) всіх конкурентних торгів в Україні припадає на три лідирують в рейтингу області – Київську, Дніпропетровську і Донецьку.

Якщо з Київською областю все зрозуміло – тут показники досягаються в основному за рахунок київської прописки міністерств, то Дніпропетровська і Донецька демонструють відмінний приклад відкритості для бізнесу, який хоче торгувати з державою. Так, наприклад, в Дніпропетровській області за 2016 рік відбулося більше торгів, ніж сумарно в 12 інших областях України.

По третьому критерію – співвідношення конкурентних до неконкурентними процедурами – ми виділили 5 областей, в яких цей показник вище 70%. Це Дніпропетровська, Київська, Чернігівська, Вінницька та Донецька області.

При цьому у аутсайдерів цей показник нижче 40% – це Закарпатська, Полтавська, Івано-Франківська, Чернівецька та Черкаська області.

Обласні державні адміністрації (ОДА) багато в чому визначають курс, політику і швидкість змін на місцях. Тому за тими ж показниками ми склали рейтинг ОДА. Не варто плутати ОДА з областями. У попередньому рейтингу враховувався адреса реєстрації замовника, а в рейтингу ОДА – підпорядкованість тієї чи іншої обласної адміністрації.

Якщо усереднити результати всіх ОДА за всіма трьома критеріями, то можна виділити 5 кращих і 5 найгірших ОДА для ведення бізнесу з державою.

Кращі ОДА: Дніпропетровська, Чернігівська, Вінницька, Волинська, Житомирська.

Найгірші ОДА: Закарпатська, Херсонська, Чернівецька, Київська, Івано-Франківська.

А тепер розглянемо окремо рейтинги по кожному критерію. За кількістю конкурентних торгів топ-5 ОДА – це Дніпропетровська, Вінницька, Чернігівська, Запорізька і Донецька.

Аутсайдери серед ОДА: Київська, Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька.

Якщо в Дніпропетровській ОДА за 2016 рік пройшло 16944 закупівлі за конкурентною процедурою, то в Чернівецькій – всього 124.

За співвідношення конкурентних торгів в неконкурентним з показником понад 88% лідирують Дніпропетровська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька та Сумська ОДА.

Аутсайдери з показником менше 35%: Чернівецька, Херсонська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська.

При цьому впадає в очі показник у Чернівецькій ОДА – всього 12,05% конкурентних торгів, тобто переважна більшість переможців торгів визначається тут в ручному режимі.

За середньої очікуваної вартості однієї закупівлі в ОДА з показником менше 120 тисяч гривень лідирують Вінницька, Чернігівська, Волинська, Дніпропетровська, Черкаська ОДА.

У аутсайдерів середня ціна закупівлі вище 900 тисяч гривень – це Херсонська, Київська, Донецька, Івано-Франківська і Харківська ОДА.

Закарпатська, Івано-Франківська та Черкаська області замикають майже всі рейтинги по всіх трьох критеріях, що говорить про крайню закритість цих областей для ведення бізнесу з державою. Нерідко в списку аутсайдерів або близько до нього виявляються також Херсон, Харків і Київ (ОДА). Як місцева влада пояснить таку дивну закономірність?

Закликаємо представників бізнесу звернути увагу на цю статистику. По ній чітко видно, в яких областях є сенс вести справи з державою, а в яких – ні.

Ознайомитися з повною аналітичною таблицею можна за посиланням: https://goo.gl/AZV7ol. Інфографіка – https://goo.gl/YdXtyG

Всі дані взяті з модуля аналітики bi.prozorro.org