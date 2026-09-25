Конфлікт на АЗС у Тернополі: нетверезий чоловік погрожував пістолетом

У Тернополі на одній із автозаправок вранці виник конфлікт між нетверезим чоловіком та хлопцями. Під час суперечки через гучну музику чоловік почав погрожувати їм пістолетом. Про це повідомив начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Повідомлення про подію на вулиці 15 Квітня поліцейські отримали сьогодні, 25 вересня, близько 6:00. На місце виїхали бійці роти поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група.

Спецпризначенці затримали правопорушника. Ним виявився 28-річний тернополянин, який перебував у стані сп’яніння.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили пістолет, схожий на стартовий, пристрій для відстрілу гумових куль, а також два ножі.

За фактом події на чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

«Зброя — це насамперед відповідальність. Погрози нею під час конфліктів, тим більше у стані сп’яніння, неприпустимі. На такі випадки поліція реагуватиме максимально принципово», — зазначив Сергій Зюбаненко.