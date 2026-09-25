Втретє ловлять за кермом пʼяною: 38-річну тернополянку відсторонили від водіння

У Тернополі патрульні під час комендантської години зупинили автомобіль Acura, за кермом якого перебувала 38-річна жінка. У неї виявили ознаки наркотичного сп’яніння, однак від проходження огляду вона відмовилася. Про це повідомила Патрульна поліція Тернопільської області.

Автомобіль зупинили на вулиці Лучаківського. Під час спілкування з водійкою інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння.

Жінка відмовилася пройти огляд на стан сп’яніння. Патрульні також встановили, що за останній період на неї вже двічі складали протоколи за керування транспортним засобом з ознаками наркотичного сп’яніння. Наразі очікується рішення суду.

Цього разу на водійку знову склали протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Її відсторонили від керування.

У патрульній поліції нагадують, що водій на вимогу поліцейського повинен пройти у встановленому порядку медичний огляд для встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Нещодавно у Тернополі вже сталася ДТП за участю водія, якого раніше притягували до відповідальності за керування у стані сп’яніння. 21-річний водій Porsche Cayenne не виконав вимогу патрульних про зупинку, намагався втекти, а на перехресті проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter.

Медичне освідування показало, що водій Porsche перебував у стані алкогольного сп’яніння — у його крові виявили 2,4 проміле алкоголю. Внаслідок аварії травми отримали обидва водії та пасажири транспортних засобів.