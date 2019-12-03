Картини-сновидіння покажуть у Тернополі

Цього четверга, 5 грудня, о 17.00 у галереї «Бункермуз» (бульвар Т. Шевченка, 1) розпочнеться відкриття виставки «Світло приходить з Тиші» Олени Каїнської.

Художниця характеризує свої роботи як по-дитячому прості й безпосередні.

— Вони допомагають пригадати дитячий стан безпеки та довіри, стан цікавості до світу, казковості, любові. Так ніби тебе тримають на руках і розповідають казку. Ці картини — як портали в повернення до чистого дитячого стану та радості буття, — каже мисткиня.

Для картин Олени Каїнської характерний аскетизм плоских поверхонь, завершеність і переконливість композицій, цілісна статика, графічне кодування глибокого змісту в схематичні образи. Порядок і ритм робіт фокусують увагу глядача на тому, що в глибині. Художниця тривалий час вивчає можливості віднайдення внутрішнього спокою, але не у гірському монастирі, а там, де людина зараз є.

— Я використовую свою візуальну мову, щоби збудити у глядачеві відчуття, схоже на добру та сердечну медитацію. У своїх картинах я використовую спрощені форми об’єктів, тіл, будівель, ландшафтів, аби підкреслити той філософський зміст, який я туди закладаю, а також розповісти історію, яка стоїть за кожною картиною. Як казав Григорій Сковорода: «Щоб стати простим, треба спершу стати дуже складним». Таким чином, я ховаю складність за простотою. Мої картини-сновидіння ведуть досередини, у підсвідомість, до ядра. В пошуках самого себе глядач подорожує крізь уявний світ, казкові ліси, наповнені символічними образами й архетипічними символами, населені дивними істотами, кожна з яких слугує дороговказом до пункту призначення — серця. Моєю метою є зробити людей щасливішими, — пояснює мисткиня.

Вхід вільний. Виставка триватиме до 26 грудня.