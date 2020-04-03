Огляд ПокерМатч на гривні

Гра на ПокерМатч на гривні — це не єдина особливість українського покер-руму, але багатьох вітчизняних гравців приваблює саме ця перевага. Тим не менш, кімнаті, що лише з 2016 року отримала самостійність та пережила ребрендінг, є чим зацікавити і новачків, і бувалих гравців. Наш короткий огляд стосується головних особливостей PokerMatch.

Чому варто грати на ПМ

Не дивлячись на те, що активна гра ведеться лише на невисоких лімітах, а також на повну заборону додаткового софту, що не подобається досвідченим гравцям, український рум має чимало позитивних рис:

Слабкий пул, представлений переважно рекреаційними гравцями та регулярами-любителями з України та країн СНД.

Якісне програмне забезпечення та три види доступу до гри.

Широкий вибір різновидів покеру, у тому числі Ананас (є досить популярним серед гравців), Американа, Стад, тощо.

МТТ та SNG з доступними бай-інами та сіткою помірної складності, а також численні фріроли та покер Windfall.

Можливість грати на гривні та спілкуватись з опонентами українською чи російською мовою. Інформація на офіційному сайті також доступна українською.

Професійний сапорт та декілька способів зв’язку з його співробітниками.

Високий трафік на мікро- та низьких лімітах.

Є можливості кастомізації.

Надійність та зручність здійснення фінансових операцій (у тому числі платіжні методи, актуальні у межах України).

Про якість руму говорять і численні позитивні відгуки від реальних користувачів. ПМ хоч і молодий, та завдяки агресивному маркетингу та безперервному розвитку вже успішно конкурує з іншими платформами ближнього та дальнього зарубіжжя.

Особливості софту

Функціонал та візуальна частина ПМ багато в чому наслідують особливості софту PokerDom. Це не дивно: у румів не лише спільний пул, а й один і той самий розробник програмного забезпечення — Connective Games. Це говорить про високу якість на надійність цифрового продукту.

Для покеристів доступні три версії клієнту:

Для комп’ютерів та ноутбуків — найстабільніша в плані функціонування варіація софту.

Для мобільних пристроїв — дозволяє користуватись можливостями руму будь-коли та будь-де, потрібно лише забезпечити стабільний інтернет-доступ.

Веб-версія — ідеальний вибір для тих, хто не бажає нічого встановлювати на ПК чи мобільний девайс; створений на базі HTML5.

Ви можете користуватись опціями кастомізації. Доступні налаштування теми стола, а також колоди карт. Бет-слайдер теж налаштовується без проблем: економте час, відмовившись від необхідності вводити розміри ставок вручну. Серед інших можливих налаштувань: автодокупка, гарячі клавіші, розташування столів, тощо.

Візуальне оформлення софту досить вдале, шрифти розбірливі, а кольорові рішення приємні оку. Щодо безпеки, тут все в повному порядку. Так, наприклад, ви можете за бажанням встановити двофакторну авторизацію.

Фінансові операції

Обов’язково згадаємо в декількох словах особливості поповнення балансу та виведення коштів з руму:

Усі транзакції проводяться через офіційний сайт ПокерМатч https://ua-poker.com.ua .

Доступні актуальні в Україні платіжні методи: електронні системи (наприклад, Skrill та NETELLER), платіжні картки VISA та MasterCard (останній варіант лише для поповнень аккаунту), банківські додатки Приват24 та АльфаКлік, мобільні оператори Lifecell та Kyivstar. Внести гроші на рахунок також можна через оффлайн-термінали, яких в достатку у кожному місті та містечку.

Мінімальний депозит складає 100 гривень, при цьому рум не стягує комісію за поповнення.

Кешаути можливі лише після проходження верифікації (це стандартна процедура для покерних кімнат), а розгляд заявки на виведення коштів займає не більше двох днів.

До речі, якщо ви поки не готові чи не бажаєте грати на реальні гроші, спробуйте гру на віртуальну валюту.

Коротко про бонуси

PokerMatch пропонує щедрі бонуси новим та регулярним гравцям. Це, зокрема:

Вітальний бонус в 12 варіантах на вибір гравця при поповненні аккаунту не менш ніж на 250 гривень.

Багаторівнева рейкбек-система — повертайте від 5 до 40 відсотків виплачених комісій собі на рахунок.

Фрізаут та фрірол за участі Дурнєва — щотижня ви можете поборотися за 5000 гривень та, якщо пощастить, зіграти проти самого Олексія Дурнєва і заробити 500 гривень за його вибиття.

Бед-біт джекпоти з Омахи та Холдему — виграти гроші можна навіть програвши в роздачі.

Усі подробиці про ПокерМатч на гривні дізнавайтесь на офіційному сайті руму чи при зверненні в службу підтримки.