У Тернопіль завітає понад сотня народних майстрів

Понад сотню народних майстрів, фольклорні пісенні і танцювальні гурти, ансамблі народної музики із Західної України завітають у Тернопіль 23 червня о 14.00 год. на регіональний фестиваль народних ремесел, фольклору та хореографії „Тернопільські обереги” з автентичними весільними обрядами, піснями і танцями.

Охочих придбати вироби народних майстрів запрошуємо на ярмарок до літньої естради парку імені Тараса Шевченка з 13-ї години. Дитячі ігри, конкурси, забави просто неба розпочнуться о 15-й годині біля фонтану.

Свято завершиться хореографічним шоу „ETNOЕВОЛЮЦІЯ” партнера Руслани на Євробаченні-2004 року – балету «Життя» Ірини Мазур зі Львова.

ПРОГРАМА

регіонального фестивалю народних ремесел, фольклору та хореографії „Тернопільські обереги – 2019” 13.00 год. – 21.00 год. Ярмарок виробів майстрів народних художніх промислів 13.00 год. – 18.00 год. Майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва,

дитячі розваги (конкурси, ігри, малюнки на асфальті) 15.00 год. – 19.00 год. Народні весільні дійства, пісні, танці, інструментальні мелодії Тернопільщини 19.00 год. – 22.00 год. Стародавні весільні обряди Західної України 22.00 год. – 23.00 год. Хореографічне шоу „ETNOЕВОЛЮЦІЯ” партнера Руслани на Євробаченні-2004 – балету «Життя» Ірини Мазур зі Львова