60 ділянок на Тернопіллі передали в оренду на електронних земельних аукціонах

Право оренди продавали на електронних земельних аукціонах, підготовлених і проведених Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області. Земельних аукціонів було 32, на яких до продажу права оренди пропонували 73 ділянки − 792 га земель державної власності сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів.

— Завдяки організованим Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області земельним торгам місцеві ради отримують щорічний прибуток до бюджету від оренди земель державної власності, фактично не витрачаючи коштів, — повідомив начальник земельного відомства області Іван Кузь.

Річна орендна плата за всі земельні ділянки збільшилася із 911,69 тисячі гривень до 1,97 млн грн. Розмір орендної плати в результаті торгів зріс у 3,8 раза від стартової ціни.

Середній розмір орендної плати по Тернопільській області земель — 3,11 тис. грн за гектар.

Іван Кузь зазначає, що земельні аукціони поповнили бюджети органів місцевого самоврядування у 2016 році на 6,57 млн грн, у 2017 році — на 7,14 млн грн, а у 2018 році на 8,78 млн грн. Адже орендарі щорічно сплачують орендну плату до бюджетів місцевих рад упродовж семи років.

Усього станом на 01.06.2019 року Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності право оренди яких підлягає продажу на торгах у Тернопільській області включає 222 земельні ділянки площею 2,03 тис. га.