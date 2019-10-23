16:30 | 23.10.2019
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Не тільки Лаврські печери: підземелля під костелом св. Антонія з Падуї у Збаражі

Irena 2 Views Прокоментуй!

Храм, навколо якого століттями точилися таємниці та історії. Костел святого Антонія з Падуї що у Збаражі до сьогодні залишається однією з найзагадковіших пам’яток архітектури на Тернопільщині.

Підземелля під костелом св. Антонія з Падуї у Збаражі приховує багато таємниць. Зараз не кожен може попасти у це загадкове та містичне місце. Засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук відкриває таємницю підземелля.

Колись у підземеллях костелу св. Антонія знаходили свій останній спочинок священики та монахи, а також фундатори храму. Під головним вівтарем був похований князь Януш Корибут Вишнівецький, а під вівтарем Матері Божої Збаразької було поховане подружжя Станіслава та Гелени Потоцьких. У гробах досі лежать складені рештки померлих. Якщо не боїтесь пропонуємо відео-екскурсію. Вирушайте з нами. Поїхали.

 

Джерело: intvua.com

 

 

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