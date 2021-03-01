Жителям Тернопільщини перестануть видавати паспорти у формі книжки

Паспорти-книжки, які були введені ще в 1994 році, скоро остаточно зникнуть з поля зору українців. Нагадаємо, що у 2015-2016 роках Україна, згідно з курсом на лібералізацію візового режиму з ЄС, стала скорочувати виробництво паспортів в формі книжечок і переходити на випуск біометричних паспортів у формі пластикової карти зі спеціальним чіпом всередині.

Поступово обладнання для випуску паспортів-книжечок було демонтовано, а виробництво паспортів припинено. З 1 квітня 2018 року підрозділи Державної міграційної служби України припинили прийом документів для оформлення і видачі паспортів-книжечок. Однак громадяни неодноразово зверталися до суду з вимогою видати їм саме паспорт-книжечку, а не біометричний.

У зв’язку із рішеннями судів органи міграційної служби стали видавати бажаючим паспорти у вигляді книжечки із запасів, що залишилися ще до припинення їх виробництва. Втім, поступово запас таких паспортів став підходити до кінця, а відновити їх виробництво технічно і фінансово неможливо.

Незважаючи на це, в парламенті було зареєстровано законопроєкт, яким пропонувалося продовжити видачу паспортів-книжечок. Втім, 25 лютого 2021 року підкомітет з питань політичної реформи і конституційного права Комітету ВРУ з питань правової політики все ж прийшов до висновку, що це суперечить Конституції і не може бути прийнято Верховною Радою.

Важливим моментом на користь того, щоб нарешті повністю відмовитися від паспортів-книжок, стала інформація про те, що такі паспорти нерідко підробляють різного роду зловмисники і використовують їх у схемах заволодіння чужим майном.



