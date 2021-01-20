Казино-онлайн Париматч Украина – обзор Parimatch

Компания Parimatch N. V. была создана как букмекерская контора еще в 1994 году. В начале 2000-х годов заведение получило лицензию Curacao. R.N.: 122693 и вышло на интернет-рынок гемблинга. К 2010 году был запущен официальный онлайн клуб Париматч казино для жителей Украины.

Казино-онлайн Париматч Украина: информация о ресурсе

Сегодня работает две версии официального сайта: новая и старая. Пользователь сам решает какой их интерфейсов ему удобнее и комфортнее. Функционально они ничем не отличаются: те же азартные игры, живые дилеры, бонусная программа.

Интернет-казино Пари Матч Casino ориентировано на пользователей из Украины, России и других стран бывшего СССР. Интерфейс работает на русском, английском и украинском языках.

На портале есть возможность играть онлайн бесплатно, в демо версиях слотов и аппаратах, число которых превышает 2000 единиц. Для игры на деньги достаточно зарегистрироваться, пополнить депозит и сделать реальную ставку на автоматах, 3D слотах, Видео покере, Джекпотах, Live казино со множеством игровых залов. Постоянно проводятся турниры с крупными выигрышами.

Виртуальный игровой клуб с живыми дилерами

Играть в Live казино можно только онлайн на деньги. Витрина раздела представляет более 110 столов. Здесь можно полностью погрузиться в атмосферу живого казино и сыграть в BlackJack, рулетку, Покер, Баккару.

Провайдеры

В список лицензионных провайдеров, с которыми работает Париматч, входит более 30 разработчиков, среди которых такие разработчики софта как Amatic, Microgaming, NetEnt, JetX, GameArt, BOOONGO, RubyPlay и другие.

Регистрация

Регистрация на портале Parimatch https://art-insight.com.ua/reg.html проводится по номеру телефона или электронной почте. Процедура простая и занимает буквально пару минут. Для доступа к игре достаточно заполнить небольшую форму и подтвердить указанный в ней контакт.

На этом этапе верификация пользователя не является обязательной. Игрок может провести ее позже по собственной инициативе или по требованию заведения. Например, при выводе крупных сумм.

Бонусная система в казино Париматч

Приветственный бонус доступен игроку после регистрации. Для его зачисления необходима активация и первое пополнение на сумму от 3 USD. Получить весь бонус можно за 5 последовательных депозитов на общую сумму 53 USD. Максимальная сумма бонусов – 3000$, плюс к ним игрок получает 300 бесплатных вращений в определенных играх.

Отыграть фриспины и бонусы следует в течение 30 дней. Число вейджеров для фриспинов зависит от номера депозита, так на первый – это 20 раз, на второй и третий – 25 раз, на четвертый и пятый – 30 раз. Бонусы за 2, 4, 5 депозиты отыгрываются 30 раз, а за 3 – х25.

Ежедневно доступен Slots Day bonus, условия которого зависят от дня недели.

Бонус 25% можно получить на любой депозит от 10 USD. Отыгрыш х35, максимальная сумма бонуса – 100 USD.

За минимальный депозит от 100 USD Париматч предлагает бонус +111%, максимум – 5000 USD, вейджер х35.

Кэшбэк

Из проигранных на выходных в Live Casino средств, можно вернуть 10%, запросив кэшбэк не позже конца понедельника, следующего за выходными. Максимальная сумма компенсации – 500 USD. И до 1000 USD для игроков категорий VIP и Premium. Минимальный кэшбэк – 5 USD.

Помимо общедоступных акций и бонусов, игрокам приходят персональные предложения, информация о которых размещается в личном кабинете.

Пополнение депозита и выплата денег в казино Parimatch

Пользователям не нужно переводить деньги отдельно на депозит казино, так как здесь единый счет со ставками на спорт букмекерской конторы. Для пополнения доступно 8 каналов: карты Visa и MasterCard, Sportbank, терминалы, advcash, а также Litecoin, Ethereum, Bitcoin, BitcoinCash. Комиссии за внесение средств на депозит – нет. Сроки зачисления почти моментальные: 1-2 минуты. Минимальная сумма зависит от выбранного канала, варьируется от 10 до 25 гривен.

Выводить средства можно 10-ю способами. Помимо тех каналов, которые используются для пополнения, пользователю доступно получение денег на счета мобильных операторов: Lifecell, Vodafone, Киевстар. За операцию может взиматься комиссия от 1% до 1,8%, но есть и выгодные бесплатные каналы получения. Сроки зачисления денег от 15 минут до 12 часов.

Служба поддержки, помощь администрации

На сайте Parimatch работает круглосуточный онлайн-чат, в котором можно получить ответ и консультацию от чат-бота и от реального оператора. Также можно оставить свое пожелание, отзыв или решить возникшую проблему. Реакция на обращение быстрая, как правило, оператор подключается в течение 30-60 секунд.

Казино Париматч имеет высокую надежность, хорошие оценки пользователей и удобный сайт. Благодаря тому, что казино работает на одной платформе с букмекерской конторой – это расширяет возможности игроков и позволят получить максимальное удовольствие от азартных развлечений.