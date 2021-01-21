На Тернопільщині триває передача майна у власність територіальним громадам

Триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Загалом в Україні вже 79% об’єктів громади готові взяти на свій баланс. Це 20352 об’єкти з 25274, що потребують передачі у власність територіальних громад. Про це повідомили в Тернопільській ОДА.

Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Взявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Тернопільщина має один з найвищих показників передачі об’єктів. Загалом у власність громад передано 94% об’єктів.

– Ми не перший місяць працюємо над цим питанням. Важливо, щоб об’єкти були не тільки передано, а й збережено, як і колективи. Ці установи надають освітні, культурні, медичні, соціальні та адміністративні послуги, без яких громадам не обійтися. Вони необхідні для забезпечення життєдіяльності, тому ОТГ мають бути зацікавлені в утриманні таких установ, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Голова ОДА зазначив, що наразі районам вдається знайти розуміння з громадами. Щодо об’єктів, подальша діяльність яких досі не визначена, тривають напрацювання у процесі передачі майна.

Додамо, що алгоритм дій з передачі спільного майна у власність територіальним громадам окрім інвентаризації передбачає прийняття відповідною райрадою рішення про передачу майна (майнових прав) та постановки майна на баланс органу місцевого самоврядування територіальної громади.