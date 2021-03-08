Жіночий колектив компанії «Бучачагрохлібпром» відзняв оригінальне відеопривітання до 8 березня

Жіноча частина колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» стали героїнями нестандартного відеопривітання до Міжнародного жіночого дня.

Вони відзняли святковий кліп у чорно-білих тонах, який вже зібрав чимало поширень та вподобань у соціальних мережах.

– Дорогі жінки! Зі святом весни , чарівності і ніжності! Нехай весняне тепло оселиться у Ваших будинках і душах. Нехай краса природи надихає цвісти душею, поглядом і красою. А початок весни, хай символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного у Вашому житті! Любіть себе і будьте щасливі!– йдеться у привітанні на facebook-сторінці компанії Бучачагрохлібпром – Buchachagrokhlibprom Agrocompany.