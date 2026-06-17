На Тернопільщині за пів року склали понад 855 протоколів за домашнє насильство

У Тернопільській області від початку 2026 року поліцейські склали 855 адміністративних протоколів за фактами вчинення домашнього насильства. Загалом до поліції надійшло понад 2300 звернень громадян, пов’язаних із такими випадками.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці зазначають, що реагують на кожне повідомлення, однак не всі звернення підтверджуються під час перевірок. Водночас за завідомо неправдиві виклики спецслужб складено 337 адміністративних матеріалів.

З метою захисту постраждалих осіб поліцейські винесли 743 термінові заборонні приписи щодо кривдників. Вони передбачають тимчасові обмеження, зокрема заборону перебування у спільному житлі та контакту з потерпілими.

Крім адміністративної відповідальності, у випадках систематичного насильства відкриваються кримінальні провадження. Від початку року розпочато 43 таких провадження, 28 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

Судами області також винесено 10 рішень про обмежувальні приписи, а 53 особи направлено на проходження корекційних програм для зміни насильницької поведінки.

Наразі на профілактичному обліку поліції перебуває 1474 особи, які вчиняли домашнє насильство, серед них — чоловіки, жінки та неповнолітні.

У поліції закликають громадян не замовчувати випадки домашнього насильства та у разі потреби звертатися за номером 102 або на спеціальні гарячі лінії підтримки.