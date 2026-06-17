Ресторан «Три бажання» під Тернополем: популярна локація для весіль, банкетів і свят

Ресторанно-готельний комплекс «Три бажання» у селі Підгородне (Тернопільський район) — це популярний ресторан у Тернополі та області для весілля, банкетів і святкувань, а також комфортний готель для відпочинку гостей.

Заклад поєднує ресторан, банкетні зали, фуршетні простори, літню терасу та готель, що робить його універсальним майданчиком для подій будь-якого формату.

Банкетний зал у Тернополі для весілля та свят

«Три бажання» — це один із запитуваних варіантів для тих, хто шукає:

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зал для корпоративу;

місце для дня народження або хрестин.

Комплекс пропонує різні формати залів:

банкетний зал до 200 осіб;

ресторанні зали на 60 та 250 гостей;

фуршетний зал;

танцювальний майданчик.

Завдяки цьому заклад підходить як для камерних подій, так і для великих весіль.

Ресторан української та європейської кухні

У ресторані «Три бажання» представлена українська та європейська кухня. Меню регулярно оновлюється відповідно до сезонності та вподобань гостей.

Серед популярних страв:

фірмова грибна юшка;

м’ясні страви;

домашня українська кухня;

сезонні пропозиції.

Готель у Тернопільській області

На території комплексу працює сучасний готель, який підходить для:

гостей весіль та банкетів;

туристів;

ділових поїздок у Тернопільську область.

Світлі номери та комфортні умови дозволяють поєднати святкування і відпочинок в одному місці.

Весілля у Тернополі — «Три бажання»

Ресторан «Три бажання» є популярною локацією для організації:

весіль у Тернополі та області;

виїзних церемоній;

банкетів;

корпоративів;

ювілеїв;

сімейних свят.

Перевага комплексу — простір, який можна адаптувати під будь-який формат події.

Локація ресторану «Три бажання»

📍 с. Підгородне, вул. Пасічна, 11, Тернопільський район, Тернопільська область

Зручне розташування поруч із Тернополем робить комплекс доступним як для міських, так і для заміських гостей.

Чому обирають ресторан «Три бажання» під Тернополем

великий вибір банкетних залів;

ресторан і готель в одному комплексі;

українська та європейська кухня;

простір для весілля та свят;

літня тераса та відкриті майданчики;

досвід організації заходів.