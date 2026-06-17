Ресторан «Три бажання» під Тернополем: популярна локація для весіль, банкетів і свят
Ресторанно-готельний комплекс «Три бажання» у селі Підгородне (Тернопільський район) — це популярний ресторан у Тернополі та області для весілля, банкетів і святкувань, а також комфортний готель для відпочинку гостей.
Заклад поєднує ресторан, банкетні зали, фуршетні простори, літню терасу та готель, що робить його універсальним майданчиком для подій будь-якого формату.
Банкетний зал у Тернополі для весілля та свят
«Три бажання» — це один із запитуваних варіантів для тих, хто шукає:
- банкетний зал у Тернополі;
- ресторан для весілля Тернопільська область;
- зал для корпоративу;
- місце для дня народження або хрестин.
Комплекс пропонує різні формати залів:
- банкетний зал до 200 осіб;
- ресторанні зали на 60 та 250 гостей;
- фуршетний зал;
- танцювальний майданчик.
Завдяки цьому заклад підходить як для камерних подій, так і для великих весіль.
Ресторан української та європейської кухні
У ресторані «Три бажання» представлена українська та європейська кухня. Меню регулярно оновлюється відповідно до сезонності та вподобань гостей.
Серед популярних страв:
- фірмова грибна юшка;
- м’ясні страви;
- домашня українська кухня;
- сезонні пропозиції.
Готель у Тернопільській області
На території комплексу працює сучасний готель, який підходить для:
- гостей весіль та банкетів;
- туристів;
- ділових поїздок у Тернопільську область.
Світлі номери та комфортні умови дозволяють поєднати святкування і відпочинок в одному місці.
Весілля у Тернополі — «Три бажання»
Ресторан «Три бажання» є популярною локацією для організації:
- весіль у Тернополі та області;
- виїзних церемоній;
- банкетів;
- корпоративів;
- ювілеїв;
- сімейних свят.
Перевага комплексу — простір, який можна адаптувати під будь-який формат події.
Локація ресторану «Три бажання»
📍 с. Підгородне, вул. Пасічна, 11, Тернопільський район, Тернопільська область
Зручне розташування поруч із Тернополем робить комплекс доступним як для міських, так і для заміських гостей.
Чому обирають ресторан «Три бажання» під Тернополем
- великий вибір банкетних залів;
- ресторан і готель в одному комплексі;
- українська та європейська кухня;
- простір для весілля та свят;
- літня тераса та відкриті майданчики;
- досвід організації заходів.