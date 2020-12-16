Препараты природного происхождения для борьбы с вредителями

В последние годы при создании новых препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, кроме повышения эффективности, конечно, все больше внимания уделяется их экологичности и безопасности. По этим причинам ведущие производители при разработке новых продуктов все чаще обращаются к веществам, которые были получены из различных природных материалов, а также их синтетических аналогов, например пестицидов или инсектицидов, которые имеют биологическое происхождение.

Рынок таких препаратов имеет немало очень популярных представителей, но наиболее известными продуктами биологического происхождения являются препараты от компании «Сингента»:

протравитель семян Максим;

фунгицид Квадрис;

инсектициды Вертимек и Проклейм.

Кстати, два последних препараты запустили в серийное производство совсем недавно. Стоит отметить, что основные действующие вещества вышеуказанных препаратов относятся к химической группы авермектинив. В эту группу входят также продукты, производимые в процессе жизнедеятельности некоторых специфических бактерий. Именно поэтому эти препараты относят к немногочисленной группе высокоэффективных средств защиты растений, имеющих достаточно короткий срок ожидания после проведения обработки — до 14 суток.

Подобные препараты обычно применяются против различных групп вредителей, имеющих несколько общих черт. После проведения обработки главные действующие вещества препаратов в течение двух часов проникают в ткани растений, где образуют некие микрокапсулы, достаточно долго остаются неизменными в паренхиме листьев. Подобное свойство препаратов позволяет действовать на вредителей даже тогда, когда они находятся на противоположной стороне листьев. Благодаря тому, что препараты очень быстро проникают в ткани растений, ни интенсивное солнечное излучение, ни высокие температуры, ни осадки никоим образом не влияют на их эффективность, конечно, если обработку проводить правильно — в пасмурную погоду или в вечернее время.

Опытные садоводы знают, что среди вредителей плодовых и овощных и культур есть группа которая наносит слишком большой вред, из-за чего бороться с ними довольно трудно. Это, прежде всего, бабочки вредители: плодожорка, моль, совка, белокрылка и др. В большинстве из них слишком растянуты периоды полетов, откладывание яиц и открытого существования. Проблема также в том, они проникают внутрь плода или листа и там живут и питаются, причиняя большой вред урожая. Что касается препаратов, которые разрешены для использования на приусадебных участках, то обычно они действуют недостаточно быстро и эффективно из-за того, что быстро разлагаются под действием ультрафиолета, или имеют остаточную токсичность, что делает невозможным целесообразность их использования на овощных и плодовых культурах.

Проклейм

Назначение препарата Проклейм — защита овощных и плодовых культур от всех чешуекрылых вредителей, которых насчитывается сейчас около 40 видов. Также этот препарат дополнительно действует на минеров, трипсов, медяниц. Проклейм относится к инсектицидам кишечно-контактного действия. Вредители, которые питаются непосредственно на растении, поглощают препарат вместе с частями растений и в период до четырех часов после обработки полностью теряют подвижность. Полная гибель вредителей наступает примерно через один-четыре дня. Препарат очень эффективно действует не только на гусениц любого возраста, но и уничтожает личинки внутри яиц (овицидное действие).

Лучшим периодом для применения препарата Проклейм является период откладывания вредителями яиц, а также массовый выход личинок. Действенные вещества препарата хорошо быстро поглощаются тканями растений, а не распространяются вокруг, поэтому обработка должна быть всегда качественной. Проклейм совсем не подходит для использования в баковых смесях с любыми жидкими удобрениями, фунгицидами на основе фосетил алюминия, а также с продуктами, имеющими ярко выраженную щелочную реакцию. Наиболее оптимальная температура применения препарата +15 … 25 градусов.

Вертимек

Вертимек — это инсектоакарицид для защиты овощных, плодовых (груши, яблони, орехи) и ягодных культур (клубника, земляника, виноград) от минеров, растительноядных клещей, сосущих вредителей. Перечень пестицидов, разрешенных к использованию в Украине содержит достаточно много препаратов для борьбы с растительноядными клещами, но ни один из них не имеет такого широкого спектра действия. Вертимек очень эффективен против всех основных семей клещей, но при этом вовсе не имеет фитотоксического действия. Кроме того, Вертимек дополнительно уничтожает трипсов и медяниц.

На земляники Вертимек лучше уничтожает земляничного клеща. Для этого применяют весной в период активного отрастания розетки. Для профилактики, борьбы с трипсами и паутинным клещом проводят обработку земляники препаратом в начале бутонизации и после сбора ягод. Против клещей на всех популярных плодовых культурах Вертимек используют во время распускания бутонов (для уничтожения самок клещей, которые выползли из мест зимовки), а также после цветения (для уничтожения паутинных клещей, клещей Шлехтендаля, галловых клещей, минирующей моли, медяниц).