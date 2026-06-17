У Микулинецькій громаді безхазяйне укриття вартістю понад 3,2 млн грн передали у комунальну власність

У Тернопільському районі прокурори забезпечили передачу у власність громади безхазяйного нерухомого майна, яке раніше не мало офіційного власника.

Про це повідомили в Теребовлянській окружній прокуратурі.

Йдеться про підвальне приміщення у селі Струсів площею 160,8 кв. м, яке облаштоване як споруда цивільного захисту. Орієнтовна вартість об’єкта становить понад 3,2 млн грн.

За даними прокуратури, через відсутність власника захисна споруда тривалий час не використовувалася та перебувала у занедбаному стані.

Рішенням Теребовлянського районного суду, ухваленим за заявою прокуратури в інтересах держави, об’єкт було передано у комунальну власність Микулинецької територіальної громади. Відповідний запис у Державному реєстрі речових прав внесено 11 червня 2026 року.

Відтепер майно, яке не мало власника, офіційно перебуває у власності громади та може бути використане як укриття для населення.