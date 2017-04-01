Дитяча сторінка 

Дитяча сторінка. Вероніка Забрудська про Україну та маки

Redaktor 2 коментарі

Вірш Україна

Колоски і небо – це прапор України.

Нехай край наш буде мирний і вільний!

Це наша держава! Це наша країна!

Нехай живе Україна!

 

Кобзарі зіграють пісню українську

І прославлять землю батьківську!

А он там червона калина,

Одним словом — Україна!

 

Маки

На полі між пшеницею

Вогники горять,

А біля них малесенькі

Бджілоньки летять.

 

-Мамо, мамо, там пожар,

Пшениця загориться!

Втратить поле рідний дар

І врожай весь погубиться!

 

-Дитино, не хвилюйся,

Це лиш червоні маки.

Їхні барви ллються,

Мов вогняні знаки.

 

ВЕРОНІКА ЗАБРУДСЬКА

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2 коментарі до запису “Дитяча сторінка. Вероніка Забрудська про Україну та маки

  • Алла Вікторівна
    22:19 | 16 березня, 2017 на 22:19
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    Даже гарні віршики! Особливо сподобався вірш про маки! Молодець,Веронічко! Пиши ,і тебе чекатиме велике поетичне майбутнє!!!

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  • Христина Проник
    21:20 | 21 березня, 2017 на 21:20
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    Веронічко, в тебе дуже добре виходить. Чудові рядочки, в яких є зміст, рима, художні засоби. Не зупиняйся на досягнутому. Творчості тобі та натхнення!

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