Дитяча сторінка. Вероніка Забрудська про Україну та маки
Вірш Україна
Колоски і небо – це прапор України.
Нехай край наш буде мирний і вільний!
Це наша держава! Це наша країна!
Нехай живе Україна!
Кобзарі зіграють пісню українську
І прославлять землю батьківську!
А он там червона калина,
Одним словом — Україна!
Маки
На полі між пшеницею
Вогники горять,
А біля них малесенькі
Бджілоньки летять.
-Мамо, мамо, там пожар,
Пшениця загориться!
Втратить поле рідний дар
І врожай весь погубиться!
-Дитино, не хвилюйся,
Це лиш червоні маки.
Їхні барви ллються,
Мов вогняні знаки.
ВЕРОНІКА ЗАБРУДСЬКА
2 коментарі до запису “Дитяча сторінка. Вероніка Забрудська про Україну та маки”
Даже гарні віршики! Особливо сподобався вірш про маки! Молодець,Веронічко! Пиши ,і тебе чекатиме велике поетичне майбутнє!!!
Веронічко, в тебе дуже добре виходить. Чудові рядочки, в яких є зміст, рима, художні засоби. Не зупиняйся на досягнутому. Творчості тобі та натхнення!