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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається молодий захисник Олег Парнєв з Тернопільщини

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Підтвердилася загибель нашого односельчанина села Раковець Парнєв Олега Сергійовича (25.08.1990.р.н.), повідомляє Світлана Чорній.
​Олег став на захист Батьківщини.
Вважався зниклим безвісти після бойових дій на Покровському напрямку. Рідні, друзі, побратими та вся громада до останнього вірили в диво, чекали доброї звістки та надіялися на його повернення…
На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – експертиза офіційно визнала факт загибелі Героя. Він поліг у бою.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам покійного Олега.
 
​Вічна пам’ять і слава нашому Захиснику!

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