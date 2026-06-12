Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається молодий захисник Олег Парнєв з Тернопільщини
Підтвердилася загибель нашого односельчанина села Раковець Парнєв Олега Сергійовича (25.08.1990.р.н.), повідомляє Світлана Чорній.
Олег став на захист Батьківщини.
Вважався зниклим безвісти після бойових дій на Покровському напрямку. Рідні, друзі, побратими та вся громада до останнього вірили в диво, чекали доброї звістки та надіялися на його повернення…
На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – експертиза офіційно визнала факт загибелі Героя. Він поліг у бою.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам покійного Олега.
Вічна пам’ять і слава нашому Захиснику!