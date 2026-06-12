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Сім FPV атакували Рошель з тернопільськими патрульними! Але хижаки ВИЇХАЛИ (відео)

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Тернопільські патрульні під ворожими FPV: бронемашина витримала сім атак на Костянтинівському напрямку

Тернопільські патрульні Віталій Сандигура та Руслан Хом’як, які нині виконують бойові завдання у складі бригади «Хижак» на Костянтинівському напрямку, потрапили під масовану атаку російських FPV-дронів.

Ворожі безпілотники атакували броньовану бойову машину «Рошель», у якій перебував екіпаж. Загалом окупанти спрямували на техніку сім FPV-дронів.

Один із безпілотників застряг у захисному мангалі на лобовій частині бронемашини, ще кілька були знищені в повітрі. Внаслідок атак техніка зазнала пошкоджень — було пробито два колеса. Втім, головної мети ворог не досяг.

Попри небезпеку, екіпаж зберіг самовладання, а бронемашину вдалося врятувати. На допомогу прийшли військовослужбовці 100-ї окремої механізованої бригади. Танкісти взяли «Рошель» на буксир та допомогли евакуювати її із небезпечної ділянки.

У підрозділі зазначають, що ця історія є прикладом не лише стійкості техніки, а й взаємодопомоги та підтримки між українськими захисниками в умовах бойових дій.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Бригада ”ХИЖАК” (@khyzhak.brigade)

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