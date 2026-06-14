На війні загинув 34-річний захисник Михайло Андрощук з Тернопільщини

На війні загинув наш земляк із села Колодне, 34-річний Михайло Андрощук, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський. Життя воїна обірвалося 7 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Леміщене Богодухівського району Харківської області.



Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Нехай всемилостивий Господь допоможе зцілювати ваші душевні рани від невимовної втрати.



Зустріч Героя відбудеться завтра, 15 червня, о 13:00 у Сквері Героїв. Кортеж рухатиметься через село Чернихівці.



Після спільної молитви жалобна колона попрямує до рідної оселі захисника в село Колодне, де буде відслужено парастас.



Чин похорону відбудеться у вівторок, 16 червня, об 11:00.



Просимо жителів громади прийти та гідно провести в останню путь мужнього воїна, який віддав своє молоде життя за свободу і незалежність України, за мирне майбутнє нашої держави та кожного з нас.



Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають!

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