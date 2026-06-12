У Тернополі викрили чотирьох лікарок на хабарях за оформлення інвалідності

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили чотирьох медикинь, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у встановленні групи інвалідності.

За даними слідства, у квітні 2026 року до лікарів одного з медичних закладів звернувся син 70-річного чоловіка, який після перенесеного у 2016 році інсульту потребував постійного стороннього догляду та медичного нагляду. До лікарні пацієнта доставили на кріслі колісному.

Як встановили слідчі, лікарка-невропатолог під час вивчення документів запропонувала за 10 тисяч гривень «пришвидшити» оформлення інвалідності. Наприкінці квітня вона отримала ці кошти у приміщенні лікарні за підготовку первинного пакета документів.

Згодом до схеми, за версією правоохоронців, долучилися інші медичні працівники. У середині травня лікарка районної лікарні отримала 100 доларів США за пришвидшене направлення справи на розгляд експертної команди.

Наприкінці травня завідувачка відділення обласної лікарні, яка очолювала експертну комісію, одержала у службовому кабінеті 1500 доларів США за встановлення чоловікові ІІ групи інвалідності безстроково. За даними слідства, 500 доларів із цієї суми вона передала іншій учасниці експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Після отримання коштів та формального огляду пацієнта експертна команда ухвалила рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності з постійним стороннім доглядом.

Усім чотирьом лікаркам повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 368, а також ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області. Оперативний супровід забезпечують працівники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.