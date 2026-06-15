Вишитий Шевченко і рушник з тризубом: музей на Тернопільщині отримав цінні експонати

Шумський краєзнавчий музей поповнився двома цінними експонатами, які передала родина Галини та Василя Бучовських із села Рохманів. Йдеться про вишитий портрет Тараса Шевченка та рушник із зображенням тризуба і рядками із «Заповіту» Великого Кобзаря.

Обидві роботи створила Мирослава Бучовська (1929–2014) — жінка непростої та героїчної долі. Вона народилася на Івано-Франківщині та ще в юному віці долучилася до визвольної боротьби, ставши зв’язковою Української повстанської армії. За свою діяльність зазнала переслідувань радянської влади та провела десять років у таборах ГУЛАГу.

Після повернення додому Мирослава Дмитрівна працювала в колгоспі, а особливою віддушиною для неї стало вишивання. Саме завдяки її майстерності сьогодні музей отримав унікальні речі, які мають не лише мистецьку, а й історичну цінність.

У музеї зазначають, що вишитий портрет Тараса Шевченка та рушник із національною символікою нагадуватимуть відвідувачам про силу духу, любов до України та незламність українських жінок.

Працівники музею висловили щиру вдячність Галині та Василю Бучовським за довіру та передачу родинних реліквій, які відтепер зберігатимуться для майбутніх поколінь.

«У кожному стібку цих робіт відчувається любов до рідного краю, шана до українських символів та глибока віра в майбутнє України», — наголошують у музеї.