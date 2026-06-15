На Тернопільщині ще одна 200-бальниця: успіх випускниці Любов Голяс

Випускниця Збаразького ліцею №1 Любов Голяс продемонструвала блискучий результат на Національному мультипредметному тесті, отримавши максимальні 200 балів.

У навчальному закладі зазначають, що це досягнення стало результатом високого рівня знань, наполегливої праці, самодисципліни та цілеспрямованості учениці. Успіх Любові також став можливим завдяки підтримці педагогів, які допомагали їй на шляху до омріяного результату.

Особливу подяку в ліцеї висловили вчительці Ірині Сарабун та її наставниці Ганні Добридень за професіоналізм, мудрість, терпіння і відданість своїй справі.

«Це результат, який підтверджує не лише високий рівень знань, а й силу характеру та віру у власні сили», – зазначили у Збаразькому ліцеї №1.

Колектив навчального закладу привітав випускницю з визначним досягненням та побажав не зупинятися на досягнутому, впевнено рухатися вперед і втілювати найамбітніші мрії.