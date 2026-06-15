Податок на прибуток: бюджети отримали понад 760 млн грн від підприємств Тернопільщини
За п’ять місяців 2026 року суб’єкти господарювання Тернопільської області
сплатили до зведеного бюджету 760,8 млн грн податку на прибуток.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 100,3
млн гривень. Планові показники виконано на 127,8 відсотка, що забезпечило додаткові
надходження у сумі 165,7 млн гривень.
Із загальної суми сплаченого податку 683,4 млн грн спрямовано до державного
бюджету, ще 77,4 млн грн отримали місцеві бюджети Тернопільщини.
Також у січні-травні до бюджету надійшло 8,1 млн грн частини чистого прибутку
(доходу) господарських організацій. Цей показник у 3,5 раза перевищив прогнозні
надходження.
Податок на прибуток підприємств залишається одним із важливих джерел
наповнення бюджетів усіх рівнів, а його надходження відображають результати
фінансової діяльності суб’єктів господарювання регіону.