Податок на прибуток: бюджети отримали понад 760 млн грн від підприємств Тернопільщини

За п’ять місяців 2026 року суб’єкти господарювання Тернопільської області

сплатили до зведеного бюджету 760,8 млн грн податку на прибуток.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 100,3

млн гривень. Планові показники виконано на 127,8 відсотка, що забезпечило додаткові

надходження у сумі 165,7 млн гривень.

Із загальної суми сплаченого податку 683,4 млн грн спрямовано до державного

бюджету, ще 77,4 млн грн отримали місцеві бюджети Тернопільщини.

Також у січні-травні до бюджету надійшло 8,1 млн грн частини чистого прибутку

(доходу) господарських організацій. Цей показник у 3,5 раза перевищив прогнозні

надходження.

Податок на прибуток підприємств залишається одним із важливих джерел

наповнення бюджетів усіх рівнів, а його надходження відображають результати

фінансової діяльності суб’єктів господарювання регіону.

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