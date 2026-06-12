Порізали перед 1 вересня і залишили біля смітника: у Тернополі відновили історичне вікно

У Тернопільській загальноосвітній школі №4 11 червня встановили віконну раму, яку реставрували пів року у Львові.

У вересні 2024-го її демонтували, а громадська організація “Брами Тернополя” ініціювала реставрацію.

Встановлювали історичну віконну раму в тернопільській загальноосвітній школі №4 працівники підрядної організації, пише “Суспільне. Тернопіль”.

Це металева конструкція в стилі європейської або віденської сецесії, розповіла журналістам архітекторка громадської організації “Брами Тернополя” Анна-Марія Дзюбак.

Архітекторка каже, пів року металеву конструкцію не могли встановити через проблеми в комунікації з дирекцією школи:

“Минулої осені ми дійшли згоди про те, що буде встановлено вікно. Їхнє пластикове вікно залишається всередині, бо воно їм потрібне для приміщення. Зовні ми ставимо цю металеву решітку, в яку вставимо скельця”.

За словами Анни-Марії Дзюбак, вікно демонтували в серпні 2024 року:

“Перед першим вересня його жахливо порізали і демонтували. Воно стояло біля смітника в формі кусочків металу, і поставили ось це пластикове вікно. Після цього ми звернулися до міської ради, оскільки це є пам’ятка архітектури місцевого значення, яка перебуває на балансі міської ради, що це втручання в зовнішні несучі конструкції та погіршення естетичного виду фасаду”.

Громадська організація “Брами Тернополя” ініціювала реставрацію віконної рами. Над її відновленням у Львові працював консерватор творів мистецтва Василь Карпів.

За словами Анни-Марії Дзюбак, реставрація та монтаж віконної рами коштували більше 120 тисяч гривень.

Ці гроші надали благодійники.

Директорка школи №4 Наталія Левенець розповіла, чому не хотіли встановлювати історичну віконну раму:

“Ми не знайшли згоду знаєте з чого, що я не бачили реставроване вікно. Мені було образливо, що я не бачила. Треба було запросити і так далі. Воно дійсно вигляд нормальний має. Дійсно дівчата постаралися. Я не знаю дизайнера, я його не бачила, тільки в режимі онлайн. Тому важко мені сказати. Як далі буде виглядати це вікно з тим склом, не знаю. Функціональність його буде порушена напевне, працювати в тому приміщені буде важко, якщо ми не будемо провітрювати. Ми ще з дівчатами переговоримо, можливо той момент в тій решітці, от там буде скло, а де фіртка, можливо буде відкриватися і закриватися”.

Анна-Марія Дзюбак сказала, що скло в вікону раму ставитимуть наступного тижня.