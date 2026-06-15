«Верховенство права або хаос»: нардепка про ситуацію навколо монастиря в Кременці

Народна депутатка України Соломія Бобровська заявила про необхідність завершити процес повернення у державну власність комплексу споруд Богоявленського жіночого монастиря у Кременці відповідно до рішення суду.

За її словами, останніми днями прихильники УПЦ МП штучно створюють напругу навколо виконання судового рішення та намагаються перешкодити передачі об’єкта державі.

«Вкрай важливо, щоб процес повернення у державну власність Богоявленського жіночого монастиря у Кременці був нарешті завершений відповідно до рішення суду», – наголосила депутатка.

Бобровська нагадала, що 7 травня 2026 року Західний апеляційний господарський суд після трьох років судових розглядів зобов’язав УПЦ МП повернути державі комплекс споруд Богоявленського жіночого монастиря.

Йдеться про пам’ятку архітектури, яка з 1990 року перебувала у безоплатному користуванні УПЦ МП. Після завершення договору оренди у 2023 році монахині не залишили територію монастиря. У зв’язку з цим Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник звернувся до суду з позовом про повернення майна з незаконного володіння.

Відповідно до судового рішення, у власність заповідника має бути повернуто комплекс споруд Богоявленського монастиря, до якого входять Богоявленський костел 1760 року, корпус келій 1760 року та дзвіниця ХХ століття. Загальна площа об’єкта становить 3218 квадратних метрів.

Народна депутатка наголосила, що питання стосується не лише конкретного майнового спору, а й принципу верховенства права та обов’язковості виконання судових рішень.

«Йдеться про принципову здатність держави забезпечувати верховенство права, захищати власне майно та гарантувати обов’язковість виконання рішень суду для всіх без винятку», – зазначила Соломія Бобровська.

Вона також підкреслила, що будь-які спроби затягування процесу або створення штучної напруги навколо виконання рішення суду мають отримати належну оцінку з боку суспільства та державних інституцій.

За словами депутатки, усі релігійні організації в Україні повинні діяти виключно в межах закону, а провокації в умовах воєнного стану мають перебувати в полі зору правоохоронних органів.