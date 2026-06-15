Масована атака росії: у Києві пошкоджено Лавру, кіностудію Довженка та Мистецький арсенал, у Харкові загинули рятувальники

У ніч на 15 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Найбільше постраждали Київ і Харків. Про наслідки атаки повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, епіцентром ворожого удару стала столиця. Внаслідок обстрілу в різних районах Києва виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучили понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських, а також придані сили загонів оперативного реагування. Для гасіння масштабних осередків займання застосовували авіацію ДСНС.

На жаль, унаслідок атаки в Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах Києва загинули чотири людини. Десятки мешканців отримали поранення. Також пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

Окрім цивільної інфраструктури, під удар потрапили об’єкти освіти та культури. Пошкоджень зазнали академія та дитячий садок, зруйновано один із цехів Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

Серйозних пошкоджень зазнав і Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок атаки зайнявся дах храму. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 8:35 ранку.

Під час гасіння пожежі в Лаврі російські війська завдали повторного удару поруч — по території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Під ворожим вогнем цієї ночі опинився також Харків. За уточненою інформацією, загинули четверо рятувальників ДСНС та один фахівець із цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Вони працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.

«Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти», — наголосив Ігор Клименко.

За словами міністра, руйнуючи житлові будинки, культурні та історичні об’єкти, Росія вкотре демонструє своє прагнення знищити українську ідентичність.