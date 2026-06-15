«Чому я жодного разу не чула про цю людину?»: у Львові відбудеться завершальний показ фільму про Кирила Осьмака

17 червня у Львові відбудеться завершальний показ документального фільму режисерки Марії Яремчук «неВідомі українці. Кирило Осьмак». Стрічку покажуть о 15:00 у Будинку офіцерів на вулиці Театральній, 22.

Цей показ стане останнім у межах всеукраїнського туру фільму. Раніше стрічку вже презентували у восьми громадах Тернопільської області, а також у Києві, Дрогобичі, Самборі, Рівному, Луцьку та селі Сприня на Самбірщині.

Як розповів координатор кіномарафону «Синьо-жовта стрічка» Володимир Ханас, фільм викликав значний інтерес серед глядачів.

— Фільм режисерки Марії Яремчук викликав неабиякий резонанс, а тур утвердив у необхідності доносити сучасне кіно до глядача на невеликих сільських та селищних майданчиках, де зустрічі з режисерами та творчою групою фільму стають неабиякою культурною подією і отримують чимало відгуків, — зазначив він.

Однією з глядачок стрічки стала студентка першого курсу Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола Соломія Фаб’ян. Після перегляду вона поділилася враженнями від постаті Кирила Осьмака, про якого, за її словами, раніше майже не чула.

— Мені здавалося, що з історії України ми вивчаємо усіх видатних діячів, які вплинули на наші землі й наш незламний дух. Та коли я вперше на заході почула ім’я Кирила Осьмака, я щиро здивувалася: чому я жодного разу не чула про цю людину? Із цікавості я навіть розпитувала своїх друзів, які шалено цікавляться історією, але у відповідь отримала лише: «Хто це?» — розповіла студентка.

На її думку, проєкт «неВідомі українці» виконує важливу просвітницьку місію, повертаючи із забуття людей, які зробили вагомий внесок у боротьбу за українську державність.

— На мою думку, проєкт «неВідомі українці…» є надважливим у нашому сучасному інформаційному полі, адже таких людей, як Кирило Осьмак, мають знати й пам’ятати. Батько, який пожертвував собою заради нас усіх і України. Так, це не величезний фільм масштабу американських творінь, але це не лише фільм — це наша історія, яка закарбувалася у землях сучасності. Це історія людини, яка віддала усе заради нас. Щиро рекомендую усім переглянути фільм, — зазначила Соломія Фаб’ян.

Організатори нагадують, що фільм створено за підтримки Українського культурного фонду. Всеукраїнський тур відбувся за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а також завдяки участі керівників місцевих громад та громадських активістів.

Показ у Львові стане завершальним етапом подорожі стрічки українськими містами та громадами, де вона відкривала глядачам маловідомі сторінки української історії та постать Кирила Осьмака — президента Української головної визвольної ради, який віддав життя за незалежність України.