Фіктивна інвалідність за 17 тис доларів, щоб виїхати за кордон – викрито лікаря-інтерна та 2 спільників  у Тернополі

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури викрито схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Трьох спільників, серед яких лікар-інтерн однієї з лікарень Тернополя, затримано через вимагання та отримання неправомірної вигоди, а також організації незаконного перетину кордону.

За даними слідства, чоловіки обіцяли військовозобов’язаному за 17 000 доларів США організувати виїзд за кордон. Для цього вони розробили план із виготовлення фіктивних медичних документів. Лікар-інтерн забезпечував оформлення підроблених виписок про перебування чоловіка на стаціонарному лікуванні, де той насправді не знаходився. Ці фальшиві довідки надалі мали стати підставою для призначення фіктивної другої групи інвалідності, що дає право на безперешкодний виїзд з країни.

Оплату за свої «послуги» підозрювані розділили на кілька частин. Наприкінці березня вони зустрілись з військовозобов’язаним й отримали перші 5000 доларів США. Упродовж квітня-травня лікар дистанційно надсилав «клієнту» сфальсифіковані медичні довідки та звітував, що процес підготовки документів для експертної комісії йде за планом.

Цього тижня на території відпочинкового комплексу поблизу Тернополя правоохоронці задокументували передачу другої частини коштів у сумі 5000 доларів США.

Наразі лікарю-інтерну та іншим спільникам повідомлено про підозри в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України), в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 665 тис грн.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в області, ДВКР СБУ.

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