Понад 3 години запізнення: які поїзди Укрзалізниці вибилися з графіка

❗️Низка поїздів в Україні курсує із затримками через пошкодження інфраструктури

Через пошкодження залізничної інфраструктури та необхідність зупинок для евакуації пасажирів частина поїздів рухається із суттєвим відхиленням від графіка. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено.

Найбільші затримки наразі мають рейси Одеса — Дніпро (+3 год. 50 хв.), Запоріжжя — Солотвино (+3 год. 40 хв.), Кривий Ріг — Київ, Харків — Львів, Київ — Суми та Харків — Ужгород (понад 3 години).

Пасажирам рекомендують стежити за актуальною інформацією щодо своїх рейсів на сайті Укрзалізниці та звертати увагу на оголошення на вокзалах і в поїздах, адже час затримки може змінюватися.

Укрзалізниця повідомляє, що залізничники працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень, залучають допоміжні локомотиви та коригують маршрути, щоб якнайшвидше доставити пасажирів до місць призначення.