На Тернопільщині затримали нелюда, який намагався надурити дружину військовополоненого

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру 40-річному місцевому жителю, якого підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з обманом родини військовополоненого.

Як повідомляють у поліції, чоловік запевнив дружину військовополоненого, що має можливість вплинути на процес звільнення її чоловіка з російського полону та допомогти з оформленням необхідних документів.

Потерпіла, сподіваючись на повернення близької людини, переказала йому понад 154 тисячі гривень кількома платежами. Згодом підозрюваний почав вимагати додаткові кошти, нібито на оплату послуг адвоката.

Правоохоронці встановили, що жодного стосунку до процесів обміну та звільнення військовополонених чоловік не мав, а отримані гроші витрачав на власні потреби.

Попри це, чоловіка потерпілої згодом вдалося повернути додому під час обміну у червні 2025 року. Водночас його родина стала жертвою цинічного шахрайства.

Триває досудове розслідування.

У поліції закликають громадян бути особливо обережними. Шахраї можуть телефонувати, писати у месенджерах чи соціальних мережах та пропонувати за гроші «допомогу» у звільненні рідних із полону.

Правоохоронці наголошують: жодні сторонні посередники не мають впливу на процес обміну військовополонених. Організацією та координацією цієї роботи займається виключно державний Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У разі подібних пропозицій громадян закликають не переказувати кошти та негайно повідомляти про такі факти до поліції.