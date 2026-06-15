Ще один медичний заклад Тернополя отримав власну сонячну електростанцію

У Тернополі триває впровадження енергоефективних рішень у медичних закладах громади. Нещодавно сонячну електростанцію потужністю 50 кВт встановили на даху КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

«Раніше під час відключень електроенергії заклад забезпечував свою роботу за допомогою генератора. Тепер до резервного джерела живлення додалися сонячні панелі. Це дозволяє не лише зменшити витрати на електроенергію, а й підвищити енергетичну незалежність та надійність роботи медичного закладу, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Це вже черговий лікувальний заклад у Тернополі, де встановлено сонячні панелі. До кінця року плануємо забезпечити такими установками всі медичні заклади громади».

Важливо, що реалізація проєкту не потребувала фінансування з місцевого бюджету. Сонячну електростанцію встановили за підтримки українських та міжнародних партнерів, зокрема і завдяки Фонду підтримки енергетики України.

Встановлення сонячних електростанцій у закладах охорони здоров’я сприяє підвищенню енергетичної стійкості громади, забезпечує безперервну роботу медичних установ та дозволяє ефективніше використовувати бюджетні ресурси.