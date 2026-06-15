На Тернопільщині пʼяна водійка вʼїхала в автопоїзд

Чорткові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до відділення інтенсивної терапії госпіталізували 20-річного жителя села Біла. Потерпілий отримав численні тілесні ушкодження та переломи.

Аварія сталася близько 22:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Fiat допустила зіткнення з припаркованим на узбіччі автопоїздом DAF. Унаслідок удару постраждав пасажир легковика, якого госпіталізували.

29-річну кермувальницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними правоохоронців, у її крові зафіксовано 2,41 проміле алкоголю.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України.

Обставини аварії встановлюються.