Через фейкові інвестиції в криптовалюту жінка з Тернопільщини втратила свої заощадження

Черговою жертвою шахраїв, які діють під приводом інвестування у криптовалюту, стала жителька Тернопільського району. Жінка втратила понад 13 тисяч гривень, повіривши обіцянкам швидкого заробітку.



До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька одного з сіл району 1983 року народження. Потерпіла повідомила, що невідома особа запропонувала їй інвестувати кошти у криптовалюту та отримувати значний прибуток.



Повіривши співрозмовнику, жінка самостійно перерахувала гроші на вказані банківські рахунки. Загальна сума переказів склала 13 150 гривень. Після отримання коштів псевдоінвестор припинив спілкування, а обіцяного прибутку заявниця так і не отримала.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.



Поліцейські вкотре застерігають громадян:



не довіряйте незнайомцям, які обіцяють швидкий і гарантований заробіток на криптовалюті, інвестиціях чи біржових операціях.



Перед тим як вкладати кошти, перевіряйте інформацію про компанії та платформи, користуйтеся лише офіційними сервісами та не переказуйте гроші на рахунки невідомих осіб.



Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні випадки, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





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