У Тернополі електросамокат збив 70-річну жінку: водій утік з місця ДТП

У Тернополі поліція розшукує водія електросамоката, який збив жінку та втік з місця події.

Інцидент стався 12 червня близько 20:05 на вулиці Корольова, поблизу школи №22. Про це повідомили на спецлінію «102».

За попередніми даними, водій електросамоката здійснив наїзд на жінку 1955 року народження та залишив місце події, не надавши допомоги постраждалій.

Потерпілу госпіталізували до травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановлюють особу водія-втікача. Для цього опрацьовуються записи камер відеоспостереження.

У поліції закликають можливих свідків події надати інформацію, яка допоможе встановити обставини інциденту.