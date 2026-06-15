На фоні тарифної кризи «Тернопільводоканал» програв багатомільйонний суд

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Антимонопольного комітету України до КП «Тернопільводоканал» про стягнення пені.

Згідно з рішенням суду, комунальне підприємство має сплатити до державного бюджету 2 037 824 гривні пені, а також 24 453 гривні 89 копійок судового збору на користь Антимонопольного комітету України.

Третьою особою у справі виступала Тернопільська міська рада.

У скороченому рішенні суду зазначено, що позов Антимонопольного комітету задоволено повністю. Повний текст рішення мають виготовити протягом десяти днів.

Рішення набуде законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не буде подано.

Це рішення з’явилося на тлі складної фінансової ситуації на підприємстві та підготовки до перегляду тарифів на воду і водовідведення.

Нагадаємо, виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглядає проєкт нових тарифів для КП «Тернопільводоканал», які можуть набути чинності вже з 1 липня 2026 року. Відповідно до оприлюдненого проєкту, вартість централізованого водопостачання становитиме 42,86 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 39,30 грн за кубометр без ПДВ.

Із урахуванням податку на додану вартість загальна вартість послуг може зрости до 98,59 грн за кубометр, тоді як нині населення сплачує 36,70 грн за кубометр води та водовідведення.

У «Тернопільводоканалі» пояснювали необхідність перегляду тарифів стрімким зростанням витрат на електроенергію, паливо, заробітну плату та накопиченою заборгованістю. За даними підприємства, борг перед Міністерством фінансів за кредитним проєктом розвитку міської інфраструктури наразі становить близько 260 мільйонів гривень.